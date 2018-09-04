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بورصة وشركات
مصر للألومنيوم: أسعار المعدن تتحدد وفقا لبورصة لندن
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 01:55 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
قالت شركة مصر للألومنيوم إن تحديد أسعار معدن الألومنيوم يتم وفقا للأسعار العالمية من خلال بورصة لندن للمعادن.
جاء ذلك فى بيان مرسل للبورصة المصرية ردا على استفسارتها بخصوص ما نشر حول ارتفاع سعر بيع المعدن المحلى.
ونوهت الشركة إلى أن مبعيات الشركة خلال الفترة الحالية لم تتأثر وتتم وفقا للمعدلات الطبيعية لمبيعات الشركة.
يشار إلى أن شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، كانت قد ثبتت أسعار التوريد خلال أغسطس الجارى لتسجل 50 ألف جنيه للطن، رغم هبوط الخام عالمياً بنحو 60 دولارًا.
وتبلغ عدد مصانع الألومنيوم العاملة فى السوق المحلية، نحو 250 مصنعا وورشة، بحجم استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، وفقاً لغرفة الصناعات الهندسية.
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