فيديو| وزير الاتصالات: نسعى لجذب استثمارات جديدة للمناطق التكنولوجية

عمرو طلعت وزير الاتصالات

محمود جمال:



أكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، أن وزارته تستهدف الترويج لمشروع المناطق التكنولوجية الجديدة خلال مشاركتها في مؤتمر اليورمني كإحدي الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع.



وقال طلعت لـ"المال"، إن مشروع المناطق التكنولوجية هو إحدى وسائل تنمية صناعة الاتصالات والتكنولوجيا، وجار دراسة أكثر من سيناريو لإدارتها إذ يمكن استكمال الأمر بنفس الشكل وإنشاء مناطق جديدة أو تغييره وتطويره.



وأضاف أن الوزارة تبحث عن تعظيم قدرات هذه المناطق على جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق مناخ صحى يشجع على الفكر الخلاق والعمل الإبداعى.



وأوضح أنه ليس بالضرورة تدشين منطقة تكنولوجية فى كل أنحاء الجمهورية بقدر تفعيل أنشطة بها، ويتم النظر فى ذلك من خلال قيادات الوزارة وتحديد رؤى واضحة فى هذا الصدد.



ومن المعروف أن الحكومة تستهدف بناء 7 مناطق تكنولوجية باستثمارات 24 مليار جنيه فى مدن منها برج العرب وأسيوط وبنى سويف وأسوان الجديدة، ويدرس طلعت التعاقد مع بيت خبرة عالمى لتقييم الجدوى الاستثمارية للمشروع.



وشكلت الوزارة فى مايو 2016 شركة مساهمة لإدارتها تحت اسم "واحات السيليكون" برأسمال مليار جنيه ومساهمات من عدة جهات حكومية منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، وشركة البريد للاستثمار، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ووزارة الاتصالات، ووافق مجلس الوزارء مؤخرا على مساهمة جهاز تنظيم الاتصالات بمبلغ 600 مليون جنيه.

