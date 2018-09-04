رويترز: مصر توقع عقود التأمين ضد مخاطر تقلبات البترول مع بنكين عالميين

النفط

خالد بدر الدين:



أعلن مسئول حكومي رفيع لرويترز اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، حيث حددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارا، في حين تجاوز سعر برميل خام برنت اليوم الثلاثاء 79 دولارا.



وأبلغ المسؤول وكالة رويترز في اتصال هاتفي مشترطا عدم نشر اسمه ”وقعنا العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط مع بنكين عالميين، لكن لم نحدد موعد بدء عملية التأمين بعد، سنختار الوقت الأمثل لنا للبدء ولكنه لم يكشف عن اسم البنكين.



وقالت وزارة المالية المصرية في أبريل الماضى، إنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف يبلغ نحو 4 مليارات جنيه بما يمثل نحو 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي.



وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.7% و6% في السنة المالية الحالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو مقارنة مع 5.3% في السنة الماضية.



ويبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4% في السنة المالية 2018-2019 بما يوازي 438.594 مليار جنيه (24.5 مليار دولار)، مقارنة مع 9.8% والتى تعادل 431.081 مليار جنيه في 2017-2018.