وزير المالية: طرح 5 شركات حكومية فى البورصة خلال الربع الأول من 2019

مها أبوودن

تعتزم الحكومة طرح حصص مملوكة للدولة فى نحو 5 شركات بالبورصة خلال الربع الأول من عام 2019، فى إطار المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية لـ«المال»، إن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تجهز وتدرس حاليًّا طرح هذه الشركات، والتى من بينها كيانات غير مقيدة بالبورصة، فيما يعد الظهور الأول لهذه النوعية من الشركات فى برنامج الطروحات الحكومية المزمع تنفيذه على مدار 30 شهرًا.

وفيما يخص المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، كشف أنه سيتم طرح شركتى أموك، والشرقية للدخان خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم طرح 3 شركات أخرى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ووفقًا لمشروع الموازنة العامة للدولة، فإن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن البرنامج فى البورصة تتراوح بين 80 و100 مليار جنيه، بما يرفع القيمة السوقية للشركات المطروحة لنحو 430 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يتم تنفيذه خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرًا.

وتخطط الحكومة لطرح 5 شركات خلال الربع الأخير من العام الحالى هى الإسكندرية للزيوت «أموك«، والشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبوقير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ولم يُفصح وزير المالية عن أى شركة من الشركات المدرجة فى المرحلة الثانية من الطروحات، قائلا: لايزال الأمر معروضًا على المجموعة الاقتصادية للدراسة، واختيار الأنسب.



