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اقتصاد وأسواق
معيط: تقديم مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية الشهر المقبل
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 01:32 م
الدكتور محمد معيط
أخر الأخبار
الدكتور محمد معيط
مها أبوودن
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته ستتقدم بتشريع ضريبة جديد الشهر المقبل للفاتورة الإلكترونية.
وأكد الوزير فى رده على أسئلة الجلسة الافتتاحي لمؤتمر اليورومنى، أن هذا التشريع سيسهم فى تسهيل الإجراءات الضريبية، وسيعمل جنبا إلى جنب مع باقى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ومن بينها مناقصة ميكنة المصلحة التى طرحتها الحكومة منذ يومين.
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