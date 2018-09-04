العلامات الصينية تحتل صدارة سوق الشاحنات الأعلى نموًا فى المبيعات

أميك : الأوربية الأقل فى معدلات النمو .. واستمرار هيمنه الأمريكية رغم تراجع حصتها



وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات الشاحنات قد شهدت نموًا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو بنسبة 40%، لتسجل 17 ألفًا، و910 وحدة، مقابل 12 ألفًا، و795 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضى.





























شريف عيسىتصدرت مبيعات الشاحنات الصينية قائمة العلامات التجارية الأعلى نموًا وفقًا لدولة المنشأ، خلال فترة الشهور السبعة الأولى من هذا العام، بنسبة 151%، بإجمالى 171 مركبة، مقابل 68 شاحنة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحصة سوقية 1%، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك".وتجدر الإشار إلى أن الحصة السوقية للمبيعات الشاحنات ذات المنشأ الصينى قد سجلت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 0.5%، من إجمالى مبيعات السوق خلال 2017.وحلت الشاحنات اليابانية المنشأ بالمركز الثانى فى القائمة بعد أن ارتفعت مبيعاتها بنسبة 86.1%، بإجمالى 2981 مركبة، مقابل 1601 وحدة تم بيعها خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الماضى.وشهدت "اليابانية" زيادة فى حصتها السوقية خلال الفترة من يناير وحتى نهايو يوليو من هذا العام إلى 16.6%، بعد أن كانت 12.5% خلال نفس الفترة من العام الماضى، مع تزايد الطلب عليها.وجاءت الشاحنات الأمريكية المنشأ فى المركز الثالث فى القائمة بعد أن صعدت مبيعاتها 32.9%، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى بإجمالى 13 ألفًا، و985 وحدة، مقارنه بنفس الفترة من العام الماضى، والتى قدرت بـ 10 آلاف، و524 وحدة.واستمرت هيمنة العلامات الأمريكية المنشأ على سوق الشاحنات برغم من تراجع حصتها إلى 78.1%، بعد أن كانت تقدر بـ 82.3% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضى.أما عن الشاحنات ذات المنشأ الأوربى، فكانت الأقل نموًا إذ صعدت مبيعاتها بنسبة 28.7%، لتسجل 771 وحدة، مقابل 599 سيارة، لتمثل 4.3% من إجمالى مبيعات السوق.