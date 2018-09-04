فيديو| خالد النشار يوضح تطوير دور الرقابة المالية مستقبلا

خالد النشار

شريف عمر:



قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة لديها أكثر من دور فى خدمة سوق المال، الأول دور رقابى للتداولات بالأسواق المختلفة، والثانى تنميتها، وأخيرأً نشر الوعى الاستثمارى والتمويلى لهذه الأسواق، وهى أدوار يتم تطبيقها وممارستها بشكل متوازى ومتزامن.



وأضاف أنه كلما زاد اتساع السوق، كلما زادت صعوبات الرقابة، فى هذا الإطار نسعى لإنشاء بنية تكنولوجية متطورة لإحكام الرقابة على تداولات الأسواق، فمن غير المنطقى الاستمرار بالرقابة اليدوية، ونحن نستهدف زيادة رأس المال السوقى إلى 3 تريليون جنيه أو 40% من الناتج المحلى الإجمالى.



وأشار إلى أن أيام العمل الرسمية بالهيئة وصلت إلى 220 يوماً، ويتم مراقبة مئات شركات السمسرة وإدارة المحافظ والأصول، وهى أرقام مرتفعة للغاية.



