إلكسندر فرومان: «فودافون» تستثمر 10 مليارات جنيه فى تطوير شبكاتها خلال 3 سنوات

ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر



زيادة الاستثمارات مرهون بإتاحة ترددات جديدة فى أحيزة مناسبة

42.2 مليون عميل نشط نصفهم مستخدم للإنترنت المحمول



المال-خاص



تستهدف شركة فودافون مصر إلى زيادة حجم استثمارات تطوير شبكاتها خلال السنوات الثلاث المقبلة بنسبة %10 لتصل إلى 10 مليارات جنيه.



قال إلكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لفودافون مصر، إن الشركة استثمرت أكثر من 41 مليار جنيه منذ انطلاق أعمالها بالسوق المحلية منها 335 مليون دولار قيمة تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G، و11.3 مليون دولار تكلفة رخصة تشغيل الهاتف الأرضى افتراضيا عبر بنية المصرية للاتصالات.



وأضاف فرومان فى حوار مع «المال» أن فودافون ضخت نحو 9.5 مليار جنيه استثمارات فى تطوير الشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية، معتبرا أن خدمات الجيل الرابع تمثل علامة فارقة فى تاريخ صناعة المحمول بالسوق المصرية، إذ تساهم فى عملية التحول الرقمى وتطوير قطاع الاتصالات وتتطلع لتقديم خدمات متطورة للعملاء بأعلى جودة، مؤكدا رغبة الشركة فى زيادة حجم استثماراتها حال توفير وزارة الاتصالات ترددات جديدة فى أحيزة مناسبة وبعائد مادى مجز.



يشار إلى أن فودافون وقعت على تراخيص 4G فى 2016 وحصلت بموجبها على 5 ميجا هرتز ترددات بقيمة بلغت 335 مليون دولار.



وأوضح فرومان أن الشركة لديها خبرة طويلة فى تقديم خدمات 4G بكفاءة عالية فى 20 سوقا عالميا، وتسعى إلى محاكاة نفس المستوى فى مصر إيمانا منها بأهميته الاستراتيجية وحق المواطن فى الحصول على خدمة جديدة، من خلال طرح عروض وباقات وأنظمة جديدة وخدمات قيمة مضافة تتعلق بالمحتوى الرقمى وتتلاءم مع احتياجات العميل.



وقال إننا نعمل على تنفيذ خطة الحكومة للتحول للاقتصاد الرقمى وتوفير خدمات تكنولوجية للمواطنين فى جميع المجالات عبر استخدام التقنيات الحديثة مثل تكنولوجيا إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية تحت شعار «اللى جاى أقوى».



وأضاف أن فودافون بدأت فعليا فى إجراء تجارب فنية مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف الأرضى افتراضيا عبر شبكتها، إلا أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الجانبين حول موعد إطلاق الخدمة.



ويقصد بالثابت الافتراضى، تأجير شركات المحمول بنية المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف الأرضى، وتقدم «we» خدماتها افتراضياً على شبكة «اتصالات مصر»، لحين بناء شبكة مستقلة، تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع 4G.



وقدر عدد عملاء الشبكة النشطين بنحو 42.2 مليون عميل من أصل 97.7 مليون مشترك للمحمول فى مصر بحصة سوقية تصل إلى %43.2، مشيرا إلى أن نصف عدد المشتركين يستخدمون خدمات نقل البيانات عبر المحمول (موبايل إنترنت).



وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتغطية جميع الطرق الجديدة من خلال مجموعة بروتوكولات تعاون موقعة مع جهاز تنظيم الاتصالات، ولديها خطة زمنية للانتهاء منها اعتمادا على موافقات جميع السلطات المعنية، وإعمالا لمتطلبات التغطية المنصوص عليها فى تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G.



وأضاف أن فودافون تحملت أعباء إضافية فى تكاليف التشغيل بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الطاقة، إلى جانب ارتفاع أسعار معدات تشغيل وتطوير وصيانة الشبكات بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، إلا أن الشركة تتفهم تلك القرارات وضرورة المضى فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل فى مصر والتى ستؤتى ثمارها قريبا.



ومن المعروف أن الحكومة رفعت أسعار الطاقة سواء المواد البترولية والكهرباء أكثر من مرة منذ تحرير سعر الصرف ضمن خططها لرفع الدعم كليا عنها فى 2022، ولفت إلى أن الشركة أطلقت خدمات تحويل الأموال عبر المحمول «فودافون كاش» فى 2013، ولديها أكثر من 3.5 مليون عميل، إضافة إلى عدد كبير من نقاط البيع مع وجود خطة لتوسيع نطاق أماكن التوزيع عبر الدخول فى شراكات جديدة على غرار ما وقعته مؤخرا مع شركة أمان لحلول المدفوعات الإلكترونية.