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اقتصاد وأسواق
فيديو| وزيرة التضامن: استثمار أموال التأمينات في الطروحات متوقف على العوائد
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 01:17 م
الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
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الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
المال ـ خاص:
قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، فى حوراها لـ"المال"، إن هيئة التأمينات الاجتماعية لديها سيولة مالية متاحة للاستثمار يمكن المشاركة بها فى برنامج الطروحات، لكن هذا الأمر مرهون بحجم العوائد المتوقعة.
وأضافت أن الأمر سيتم عرضه علي اللجنة وإذا استقرت على أن الاستثمار فى تلك الطروحات عوائده أعلي من الاستثمار المباشر فى القطاعات الأخري ممكن الدخول فيها باستثمارات كبيرة لايمكن تحديدها فى الوقت الحالي.
وتعتزم الحكومة المصرية تنفيذ برنامج طروحات بالبورصة يضم 23 شركة بعضها مدرج بالسوق، وبعضها طرح لأول مرة خلال فترة بين 3 إلى 5 أعوام بداية من العام المقبل.
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