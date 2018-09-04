وزير المالية: تشكيل أعضاء الصندوق السيادى خلال الشهور المقبلة

محمد معيط وزير المالية





مها أبوودن



كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة ستنتهى من التشكيل النهائي لصندوق مصر السيادى خلال الأشهر القليلة المقبلة، متوقعا أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويؤدى إلى مزيد من المرونة فى إدارة أصول الدولة.



قال معيط ردا على أسئلة ريتشارد بانكس مدير مؤتمرات يورومنى، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الغرض من إنشاء هذا الصندوق هو زيادة فعالية إدارة أصول الدولة عبر تقليل البيروقراطية الحكومية.







