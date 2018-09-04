ميدو: تطبيق تقنية الفيديو ستحقق لاتحاد الكرة مكاسب 50 مليون جنيه





أحمد صبرى



طالب أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، والمحلل الرياضي، اتحاد الكرة بإعطاء الأندية الحق فى التصويت على تنفيذ تقنية الفيديو، مؤكدا أنها ستعود بالنفع على الاتحاد، حيث ستحقق مكاسب بـ٥٠ مليون جنيه فى الموسم إذا تم بيع لقطات الإعادة لأحد الرعاة.



وقال ميدو فى عدة تغريدات له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": يجب على اتحاد الكرة أن يعطي الأندية الحق في التصويت على تنفيذ تقنية الفيديو التحكيمية بداية من الدور الثاني من عدمه ويكون هذا الاجتماع للتصويت في أقرب فرصة ممكنة حتى يكون هناك وقت كافٍ لاتحاد الكرة للتحضير لاستخدامها وتدريب الحكام عليها قبل تنفيذها.



وأضاف: لو طرح اتحاد الكرة مناقصة لتسويق الإعادات في تقنية الفيديو ووجود اسم الراعي على الشاشه وقت إعادتها أراهن بأنه سيتم بيعها بـ٥٠ مليون جنيه لأنها ستكون أهم لحظات المباراة ومستعد لتقديم دراسة للاتحاد بأن تنفيذ الـVAR لن يتكلف أكثر من ٣٠ مليون جنيه في الموسم.



وتابع: الاتحاد هيكسب فلوس وهيطبق العدالة بين جميع الأندية وسيزيح من على نفسه الضغوط والمشاكل التي يتعرض لها خلال الموسم من جميع الأندية، خاصة أن لجنة القيم لم تطبق بعد وهذا معناه استحالة معاقبة اَي رئيس نادي في الوقت الحالي!! أتمنى أن يأخذ المسؤولين بهذا الاقتراح في عين الاعتبار.

