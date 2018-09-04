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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: نستهدف تخفيض معدلات الدين إلى 92% العام الجارى
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 01:03 م
محمد معيط وزير المالية
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محمد معيط وزير المالية
سنعالج أى تشوهات تقلل مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى
مها أبوودن:
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة نجحت عبر عدد من الإجراءات، فى تخفيض معدلات الدين من نحو 108% من جملة الناتج المحلى فى 30 يونيو من العام الماضى، إلى نحو 89% حاليا، كما تستهدف تخفيض إلى نحو 92% خلال العام الجارى.
وكشف الوزير، خلال كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى اليورومنى اليوم الثلاثاء، أن تخفيض معدلات الدين جاء عبر عدد من الإجراءات والعمل الجاد، مشددا على أن الحكومة الحالية تعمل على حل مشكلات الاستثمار حتى تزيد مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى.
وأضاف معيط أن الحكومة ستعمل على مواجهة أى تشوهات أو تحديات من شأنها التأثير على معدلات الاستثمار وتقليل مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدا أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى ودوره فى زيادة معدلات النمو، وبالتالى يصب فى تحقيق أهدافنا المالية التى نسعى إليها.
وأوضح أننا نطمح فى تخفيض معدلات الدين التى تعد التحدى الأكبر أمامنا الآن ونؤمن أننا لن نتمكن من ذلك إلى عب استراتيجية لوضعه على منحنى نزولى، وسنعلن الأسبوع المقبل عن تلك الاستراتيجية، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية ستؤثر جنبا إلى جنب مع تحفيز الاستثمارات.
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