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اقتصاد وأسواق
وزير التعليم العالي: 5 جامعات خاصة تنشئ فروعاً جديدة بالعاصمة الإدارية
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 01:02 م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
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خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
مدحت إسماعيل
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن 5 جامعات كبرى خاصة، ستقوم بإنشاء فروعاً جديدة فى العاصمة الإدارية، وتشمل الكندية بمصر، والجامعة الأوروبية السويدية، والإنجليزية، إضافة إلى المجرية، والأمريكية.
وأضاف لـ«المال»، إن القرار الجمهورى الذى صدر مؤخرا بالقانون رقم 162 لسنة 2018، بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر، ووافق عليه مجلس النواب، يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ونظيرتها فى الدول المتقدمة، فضلاً عن توفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.
وقال إن المجلس الأعلى للجامعات وافق مؤخرا، على تشكيل لجنة هدفها مساعدة الجامعات المصرية على الارتقاء بتصنيفها الدولى، وستقوم باختيار 3 جامعات من مناطق جغرافية مختلفة، من خلال تقييم النشر الدورى فى الدوريات العالمية، والمخرجات البحثية، والتدريسية، وفرص التوظيف التى تتاح للخريجين، والعلاقات الدولية للمنافسة على التصنيفات خلال الأعوام المقبلة.
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