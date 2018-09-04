وزير الزراعة يفتتح ملتقى دعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في أفريقيا

ورشة العمل لمشروع تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية فى أفريقيا

الصاوي أحمد



افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الملتقي الوزاري لورشة العمل لمشروع تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية فى أفريقيا، والتي ينظمها المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية.



وحضر الملتقى الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الأفريقي المشترك لموارد الثروة الحيوانية للاتحاد الأفريقى ممثلاً عن مفوضة الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الريفى والزراعي، و"مياره بيرناردى" ممثله الاتحاد الأوروبى، فضلا عن بابا يوسف أبو بكر نائب رئيس مجلس الأمناء بالمركز الدولي للأسماك، و"حمادى ديوب" المدير التنفيذى لوكالة نيباد للتخطيط والتقييم، كما شارك في الملتقي وزراء الزراعة من دول بوركينا فاسو، أفريقيا الوسطى، الكنغو برازافيل، الجابون، أوغندا، غانا، سيليون والكاميرون.



وأكد وزير الزراعة خلال كلمته أهمية هذا الملتقى لنشر معلومات وإنجازات المشروع وتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة السمكية بدول الاتحاد الأفريقى، بما يسهم في دعم الإطار السياسى والإصلاح الإستراتيجى للمصايد السمكية والأحياء المائية فى أفريقيا استنادا إلى البرامج الداعمة للزراعة والأمن الغذائى.



وأشار أبو ستيت إلي أن التنمية الأفريقية ترتبط بشكل وثيق بقطاع الثروة الحيوانية حيث يوفر قطاع إنتاج الأسماك أرخص أنواع البروتين الحيوانى، لافتا إلي أن هذا القطاع هو أكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذى يمتلك إمكانات كبيرة للتنمية المستدامة، نظرا لوفرة المسطحات المائية القابلة للاستغلال فى الإنتاج السمكى، لافتا إلي أن الثروة السمكية فى مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كذلك مصدر للبروتين الآمن الذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً وينمى صناعات أخرى بجانبه.

