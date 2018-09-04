بدء برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة الشهر المقبل

البورصة المصرية

25 مليار جنيه حصيلة متوقعة من طرح 5 شركات



مها أبوودن:



كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستبدأ تنفيذ برنامجها لطرح حصص حكومية من بعض الشركات فى البورصة الشهر المقبل.



وأوضح على هامش مؤتمر اليورومنى، أن البرنامج سيشمل طرح شركتين فقط خلال شهر أكتوبر المقبل، كبداية للبرنامج الذى يهدف إلى طرح 23 شركة بغرض زيادة سيولة السوق.



وقال الوزير إن الحصيلة المتوقعة من طرح 5 شركات فى البورصة تبلغ 25 مليار جنيه ستحصل الخزانة العامة منها على 10 مليارات جنيه.



وأضاف أن الوزارة ستقدم باستراتيجية لإدارة الدين العام إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن إلغاء عطاء سندات الخزانة أجلى 3 و7 سنوات ليس معناه انخفاض معدلات استثمار الأجانب فى محفظة الديون الحكومية.



يشار إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن طرح 5 شركات في البورصة خلال الربع الأخير من العام الجارى 2018.





