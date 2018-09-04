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بورصة وشركات
القلعة تجرى مفاوضات للتخارج من مصنع أسمنت بالجزائر
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 12:50 م
شركة القلعة للاستشارات المالية
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شركة القلعة للاستشارات المالية
رجب عزالدين
أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، عن بدء إحدى شركاتها التابعة، جولة من المفاوضات للتخارج من مصنع للأسمنت بالجزائر.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن شركتها التابعة أسيك للأسمنت بدأت التفاوض للتخارج من مصنع زهانة للاسمنت بالجزائر الذى تمتلك فيه 35% من أسهمه.
وقالت القلعة إن شركة أسيك استثمرت نحو 62 مليون دولار فى الشركة الجزائرية الواقعة على بعد 40 كم تقريبا من مدينة وهران.
وقامت أسيك برفع كفاءة المصنع الجزائرى لينتج نحو 750 ألف طن سنويا وجار إنشاء خط انتاج جديد يتوقع بدء تشغيله 2020 بطاقة قدرها 1.6 مليون طن سنويا.
ويبلغ نصيب القلعة في ملكية شركة أسيك للاسمنت 52% بصورة مباشرة وغير مباشرة.
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