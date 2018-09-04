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سيـــاســة
برلماني: الاستروكس لا يقل خطورة عن الإرهاب
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 12:40 م
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ياسمين فواز:
قال النائب محمد عبد الحميد، بائتلاف دعم مصر، إن مخدر الاستروكس أصبح لا يقل خطورة عن خطر الإرهاب الذي يستهدف الأمن القومي المصري، حيث انتشر هذا المخدر بكثرة بين المتعاطين بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أنه لابد من إدراجه ضمن جدول الممنوعات الذي يصدر من جانب وزارة الصحة.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات صحفية أنه يدعم مبادرة تجريمه التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، والتي تهدف إلي تجريم هذا المخدر وتغليظ عقوبة تعاطية أو الاتجار به، مشيرا إلي أن دور المجتمع المدني التحركات من جانب القوي السياسية في توعية الشباب أصبح ضرورة في هذه المرحلة.
يذكر أن عربي محمد، رئيس لجنة السياحة بمؤسسة مستقبل مصر، قد أطلق مبادرة تحت عنوان "نعم لتجريم الاستروكس" تحمل رقم 227، منذ عدة أيام تهدف لوضع مخدر الاستروكس ضمن المواد المخدرات ذلك بالتزامن مع تحركات وزارة الصحة بدراسة هذا المطلب، حفاظا علي الشباب من خطر تعاطي المخدرات بشكل عام ومخد الاستروكس علي وجه الخصوص.
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