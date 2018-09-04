فيديو| وزيرة التضامن: البنك الدولي أشاد بتكافل وكرامة وعرض تمويلا إضافيا

الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي

المال ـ خاص:



قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضمن الاجتماعي، فى تصريح لـ"المال"، إن البنك الدولي عرض علي الوزارة مؤخرا قرض بقيمة 500 مليون دولار للتوسع فى برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، لافتة إلي أن العرض المقدم من البنك، جاء بعد تأكده من النتائج الإيجابية للبرنامج علي الأسر المنضمة به.



وأضاف أن البنك الدولي كلف إحدى الجهات البحثية الكبري بعمل تقييم للمنظومة بعد مرور 3 سنوات علي تنفيذها، وهذه الجهة قامت بعمل جولات ميدانية ولقاءات مباشرة مع المستفيدين من "تكافل وكرامة"، الذين أكدوا أن الدعم المقدم ساهم فى زيادة الاحتياجات الأساسية للأسرة، خاصة الأطعمة وسداد الديون.



وأوضحت أن الجهة البحثية قيّمت الفئات المستعبدة من الدعم، وأعلنت أن آلية الاستبعاد نفذت بطريقة دقيقة، موضحة أن الوزارة لم تقرر حتي الآن الحصول علي القرض من عدمه، لأنه اختصاص وزارة المالية ومجلس الوزراء، كونه متعلقا بالاستراتيجية العامة للدولة الخاصة بسياسات الاقتراض من الخارج وحجمه.



وأشارت إلى أن وزارة المالية وفرت اعتمادات مالية بقيمة 17.5 مليار جنيه خلال العام الحالي 2018 ـ 2019 للبرنامج، شاملا معاشات الضمان الاجتماعي.



وبرنامج تكافل وكرامة هو أحد برامج الحماية المتكاملة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لرفع مؤشرات الأسرة ومساعدتها للخروج من دائرة الفقر، ويضم البرنامج حاليا 2 مليون 250 ألف أسرة، إذ يبلغ عدد الأسر المستفيدة من تكافل مليون و950 الف أسرة، بينما عدد مستفيدي كرامة 300 ألف مستفيد.

