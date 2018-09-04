EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
فيديو| وزيرة التضامن: البنك الدولي أشاد بتكافل وكرامة وعرض تمويلا إضافيا
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 12:30 م
الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزيرة التضامن الاجتماعى: تفعيل شروط الحصول على الدعم النقدى أواخر 2018
فيديو| كيف تحصل علي عمل من وزارة التضامن؟.. غادة والي تجيب لـ"المال"
وزيرة التضامن لـ"المال": مديونية الصحف القومية للتأمينات تتجاوز المليار جنيه
التضامن تطالب الاستثمار القومي برفع عائد أموال المعاشات إلى 12 %
الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
المال ـ خاص:
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضمن الاجتماعي، فى تصريح لـ"المال"، إن البنك الدولي عرض علي الوزارة مؤخرا قرض بقيمة 500 مليون دولار للتوسع فى برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، لافتة إلي أن العرض المقدم من البنك، جاء بعد تأكده من النتائج الإيجابية للبرنامج علي الأسر المنضمة به.
وأضاف أن البنك الدولي كلف إحدى الجهات البحثية الكبري بعمل تقييم للمنظومة بعد مرور 3 سنوات علي تنفيذها، وهذه الجهة قامت بعمل جولات ميدانية ولقاءات مباشرة مع المستفيدين من "تكافل وكرامة"، الذين أكدوا أن الدعم المقدم ساهم فى زيادة الاحتياجات الأساسية للأسرة، خاصة الأطعمة وسداد الديون.
وأوضحت أن الجهة البحثية قيّمت الفئات المستعبدة من الدعم، وأعلنت أن آلية الاستبعاد نفذت بطريقة دقيقة، موضحة أن الوزارة لم تقرر حتي الآن الحصول علي القرض من عدمه، لأنه اختصاص وزارة المالية ومجلس الوزراء، كونه متعلقا بالاستراتيجية العامة للدولة الخاصة بسياسات الاقتراض من الخارج وحجمه.
وأشارت إلى أن وزارة المالية وفرت اعتمادات مالية بقيمة 17.5 مليار جنيه خلال العام الحالي 2018 ـ 2019 للبرنامج، شاملا معاشات الضمان الاجتماعي.
وبرنامج تكافل وكرامة هو أحد برامج الحماية المتكاملة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لرفع مؤشرات الأسرة ومساعدتها للخروج من دائرة الفقر، ويضم البرنامج حاليا 2 مليون 250 ألف أسرة، إذ يبلغ عدد الأسر المستفيدة من تكافل مليون و950 الف أسرة، بينما عدد مستفيدي كرامة 300 ألف مستفيد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا