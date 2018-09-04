EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنك قناة السويس يتعاقد على 70 ماكينة صراف آلى
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 12:23 م
بنك قناة السويس
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
المالية: قريبًا.. ماكينات صراف آلى للحصول على الفكة بالمترو
البنك الأهلى يخطط لشراء ألف ماكينة صراف آلى جديدة
التجارى الدولى يوفر 100 ماكينة صراف آلى للمكفوفين
بنك قناة السويس
سيد بدر
قال حسين الرفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن مصرفه تعاقد على 70 ماكينة صراف آلى جديدة منها ماكينتان صراف تفاعلى وبعضها يسمح بتغيير العملة.
وأشار في تصريحات على هامش مؤتمر يورومني، إلى أن البنك يمتلك نحو 38 ماكينة صراف آلى فى الوقت الحالي.
وأوضح أن البنك لديه مساهمات فى نحو 68 شركة بقيمة 1.2 مليار جنيه وأنه وضع خطة للتخارج من المساهمات غير المجدية خلال 2-3 سنوات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا