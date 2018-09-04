بنك قناة السويس يتعاقد على 70 ماكينة صراف آلى

بنك قناة السويس



سيد بدر



قال حسين الرفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن مصرفه تعاقد على 70 ماكينة صراف آلى جديدة منها ماكينتان صراف تفاعلى وبعضها يسمح بتغيير العملة.



وأشار في تصريحات على هامش مؤتمر يورومني، إلى أن البنك يمتلك نحو 38 ماكينة صراف آلى فى الوقت الحالي.



وأوضح أن البنك لديه مساهمات فى نحو 68 شركة بقيمة 1.2 مليار جنيه وأنه وضع خطة للتخارج من المساهمات غير المجدية خلال 2-3 سنوات.











