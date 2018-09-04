الإسماعيلية توافق على إقامة 16 مشروعا بالمناطق الصناعية

مدينة الإسماعيلية الجديدة

نادية سلام:



أكدت هدي عبد العزيز، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، الموافقة علي إقامة 16 مشروعا استثماريا بالمناطق الصناعية الأولي والثانية والقنطرة شرق.



وأوضحت أن التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات تصل إلي 223 مليون جنيه و10 ملايين دولار، تتضمن مصنعين بالقنطرة شرق والباقي موزع علي المناطق الصناعية الأولي والثانية بمدينة الإسماعيلية.



وأشارت إلي أن المشروعات تستهدف توفير نحو 859 فرصة عمل، وتشمل أنشطة متنوعة تضم صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وتجميع مكونات الطاقة المتجددة والصناعات الكهربائية "تصنيع الألواح البلاستيك" والأحذية والمستلزمات الطبية ومنتجات بلاستيك ومنظفات وتعبئة وتجفيف ملح الطعام.



وقالت إن المشروعات في المناطق الصناعية الأولي والثانية، تعتمد علي تأجيرها إلي مستثمرين آخرين، لاستعادة نشاطها مرة أخري وتشغيل العمالة بعد توقف أنشطتها بسبب تعثرات مالية لأصحابها ومشكلات تتعلق بالوارثة.



ويذكر أن منطقة القنطرة شرق الصناعية تضم 190 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت 4 مليارات جنيه، على مساحة 910 أفدنة، وتضم المنطقة الصناعية الأولى من 65 مشروعًا ما بين متعثر ويعمل وتحت الإنشاء.



وفى المنطقة الصناعية الثانية يوجد 143 مصنعًا، يعمل منها 95، و15 تحت الإنشاء، و33 متوقفة، بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.3 مليار جنيه على مساحة 535 فدانًا.

