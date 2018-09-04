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أسواق عربية
خبير بالبنك الدولي: الاقتصاد الأسيوي حقق النمو باستخدام التكنولوجيا
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 12:02 م
البنك الدولي
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سمر السيد:
قال أمينر رحمان، اقتصادي لدي مجموعة البنك الدولي، إن الاقتصادات الأسيوية استطاعت النمو من خلال الاهتمام بعوامل تحسين الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا.
وشدد رحمان في كلمته بفعاليات مؤتمر اليورومني، علي أهمية تنويع محركات دفع الأنشطة الاقتصادية المختلفة مع الاهتمام بعوامل التطوير والتكنولوجيا والابتكار وكفاءة السوق.
وتحدث في كلمته عن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، وكان من بينها إصدار قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإعسار مما سيكون لها دور في زيادة النمو وتشجيع القطاع الخاص.
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