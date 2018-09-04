الإسكان: تسليم أراضى بنى سويف الجديدة حتى 28 أكتوبر المقبل

جهاز مدينة بني سويف الجديدة

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، يقوم حاليا بتسليم قطع أراضى الإسكان المتميز، المُخصصة بالقرعتين العلنيتين اللتين تمتا بتاريخ 26/7/2016، و29/11/2016، وقطع أراضى الإسكان الاجتماعى، المُخصصة بالقرعة العلنية التى تمت بتاريخ 18/11/2017، حيث بدأ التسليم من أمس الأول، الأحد الموافق 2/9/2018، وسيستمر حتى يوم الأحد الموافق 28/10/2018.



وقال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة: بدأ تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمنطقة امتداد مركز المدينة من 1 : 50، يوم الأحد 2/9/2018، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 3/9/2018، والقطع من 101 : 150، اليوم الثلاثاء 4/9/2018، والقطع من 151 : 186، غدا الأربعاء 5/9/2018، والقطع 187 : 220، يوم الأحد 23/9/2018، والقطع من 221 : 250، يوم الإثنين 24/9/2018، والقطع من 251 : 280، يوم الثلاثاء 25/9/2018، والقطع من 281 : 310، يوم الأربعاء 26/9/2018، والقطع من 311 : 340، يوم الأحد 30/9/2018، والقطع من 341 : 370، يوم الإثنين 1/10/2018، والقطع من 371 : 400، يوم الثلاثاء 2/10/2018، والقطع من 401 : 416، يوم الأربعاء 3/10/2018، وتم تخصيص يومي الإثنين 29/10/2018، والثلاثاء 30/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.



وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعي منطقة (4) من 1 : 30، يوم الأحد 9/9/2018، والقطع من 31 : 60، يوم الأربعاء 12/9/2018، والقطع من 61 : 90، يوم الأحد 16/9/2018، والقطع من 91 : 120، يوم الإثنين 17/9/2018، والقطع من 121 : 150، يوم الثلاثاء 18/9/2018، والقطع من 151 : 180، يوم الأربعاء 19/9/2018، والقطع من 181 : 204، يوم الإثنين 8/10/2018، والقطع من 205 : 240، يوم الثلاثاء 9/10/2018، والقطع من 241 : 270، يوم الأربعاء 10/10/2018، والقطع من 271 : 300، يوم الخميس 11/10/2018، والقطع من 301 : 330، يوم الأحد 14/10/2018، والقطع من 331 : 360، يوم الإثنين 15/10/2018، والقطع من 361 : 390، يوم الثلاثاء 16/10/2018، والقطع من 391 : 420، يوم الأربعاء 17/10/2018، والقطع من 421 : 450، يوم الخميس 18/10/2018، والقطع من 451 : 480، يوم الأحد 21/10/2018، والقطع من 481 : 510، يوم الإثنين 22/10/2018، والقطع من 511 : 540، يوم الثلاثاء 23/10/2018، والقطع من 541 : 558، يوم الأربعاء 24/10/2018، وتم تخصيص يومي الخميس 25/10/2018، والأحد 28/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.​

