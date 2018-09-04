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اقتصاد وأسواق
وزيرا التموين والزراعة: تسعير واستلام وتخزين أرز موسم 2018
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 11:35 ص
الأرز ناضج
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الأرز ناضج
محمد مجدي:
صدر القرار الوزارى المشترك رقم 165 لسنة 2018 من جانب وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يحدد أسعار وضوابط استلام وتخزين الأرز الشعير المحلى موسم 2018.
وجاء بالمادة الأولى منه أن يكون توريد محصول الأرز الشعير المنتج محليا موسم 2018 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً على أن يبدأ موسم التسويق اعتبارا من يوم 15/9/2018 حتى يوم 15/11/2018.
وجاء بالمادة الثانية أن يكون الأرز الشعير المورد بدرجة نظافة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%.
وحددت المادة الثالثة من القرار أسعار شراء الأرز الشعير والذى يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالتالى:
درجة نظافة 94%أرز رفيع الحبة 4400 جنية للطن أرز عريض الحبة 4600 جنية للطن.
درجة نظافة 96% أرز رفيع الحبة 4450 جنية للطن أرز عريض الحبة 4650 جنية للطن.
درجة نظافة 98% أرز رفيع الحبة 4500 جنية للطن أرز عريض الحبة 4700 جنية للطن.
ويتم إضافة علاوة جفاف قدرها 50 جنيها لطن الأرز الشعير بنسبة رطوبة 12% فأقل.
كما جاء بالقرار الوزارى حظر تداول الأرز الشعير - الأبيض فى المحافظات الحدودية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
كما نص القرار الوزارى بأن يكون هناك لجان بمواقع الاستلام مسئولة عن استلام المحصول برئاسة مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وعضوية كل من مندوب (الهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات-مندوب عن مديرية الزراعة المختصة- مندوب من الجهة المسوقة- مندوب من الجمعية القبانية).
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