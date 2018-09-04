المالية تلغي عطاء سندات الخزانة لمدة 3 و7 سنوات

وزارة المالية





مها أبوودن



ألغت وزارة المالية أمس الإثنين الموافق 3/9/2018 عطاء سندات الخزانة للآجال 3 و7 سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار (تغطية 1.6 مرة).



وقالت الوزارة إن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالى الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.



لذا فقد تقرر إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين 3 و7 سنوات.