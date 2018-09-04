محمد معيط: حزمة تشريعات ضريبية لتيسير الاستثمارات

محمد معيط وزير المالية

مها أبوودن:



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تسعى إلى إقرار حزمة من التشريعات الضريبية خلال المرحلة المقبلة تبدأ والفاتورة الإلكترونية، وكذلك تعديلات على قانون الضريبة على الدخل.



وكشف الوزير خلال كلمته فى مؤتمر اليورومنى اليوم، أن تلك التشريعات والتعديلات تهدف إلى تبسيط الميكنة الإجراءات الضريبية فضلا عن ميكنتها، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تستهدف تحفيز الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى.



وأضاف أن الوزارة طرحت منذ يومين مناقصة دولية لميكنة دورة العمل بالضرائب لتحقيق نفس الهدف، وخلص إلى قوله: الطريق لا يزال طويلا، لكننا نؤمن أن العمل الجاد يوصلنا إلى أهدافنا.