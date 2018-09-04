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اتصالات وتكنولوجيا
فيديو| وزير الاتصالات يُعدد المزايا التنافسية لمصر في قطاع التكنولوجيا
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 11:08 ص
عمرو طلعت وزير الاتصالات
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عمرو طلعت وزير الاتصالات
محمود جمال:
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن السوق المصرية ضخمة، وهو ما يجعله بالتالي سوقا استراتيجيا.
وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ "المال"، أن موقع مصر الجغرافي المتميز والتنوع الثقافى بالقرب من الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية المحيطة، يعد أحد مزايا الاستثمار في سوقها، حيث إن مصر تقع على بعد 5 ساعات طيران من أكثر من 80 عاصمة حول العالم.
أوضح طلعت، أن قاعدة الموارد البشرية المدربة في مصر، عريضة ومهمة، حيث يتم تخريج 500 ألف طالب من الجامعات سنويا فى مجالات هندسية ورياضية وتكنولوجية.
وأشار إلى أن التدريب مستمر بعد التخرج، مع محاولة تأهيل أكبر عدد ممكن من الكوادر في جميع أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول مؤتمر "اليورومني"، أكد وزير الاتصالات، أنه حدث اقتصادي هام يتيح للحكومة فرصة جيدة لمخاطبة المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب عن الفرص الاستثمارية المتاحة، والقدرة على خلق بيئة مؤهلة لذلك.
يشار إلى أنه تنطلق اليوم، فعاليات مؤتمر "اليورومني مصر 2018" وتستمر على مدار يومين، ويناقش المؤتمر موضوعًا رئيسيًا تحت عنوان "مرونة وسرعة الاقتصاد المصري وقدرته على التكييف مع التطورات الاقتصادية العالمية في القرن الحادي والعشرين".
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