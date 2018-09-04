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سيــارات
موزعى سيات يطلقون خصومات على اتيكا تصل إلى 20 ألف جنيه
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 12:06 م
طرازات العلامة الأسبانية "سيات
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طرازات العلامة الأسبانية "سيات
شريف عيسى
أعلن عدد من موزعى العلامة الأسبانية "سيات" عن حملة خصومات على طراز أتيكا بداية سبتمبر الجارى، بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه، بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك – فورميلا"، والمقرر بدء فعلياته فى الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر.
وبلغت الخصومات على طراز أتيكا فئة ستايل ما يقرب من 10 ألآف جنيه، ليصبح سعرها الآن 470 ألفًا، بدلاً من 480 ألف جينه، فى حين وصل حجم الخصم على فئة ستايل بلاس 20 ألف جنيه، ليصبح سعرها 545 ألفًا، بدلًا من 565 ألف جنيه.
أما عن فئة اكسلانس فوصل الخصم عليها 10 ألآف جنيه، ليكون سعرها الحالى 600 ألف جنيه، بعد ان بلغت خلال الشهر الماضى ما يقرب من 610 ألف جنيه.
وأعلن الموزعين عن توافر فئتين من أتيكا للتسليم الفورى وهما اكسلانس، وستايل بلاس، ويوضح الجدول معدل الخصم فى فئات أتيكا خلال شهر سبتمبر:
يذكر أن شركة كيان ايجيبت للتجارة والإستثمار، وكيل سيات وسكودا فى مصر، قد أعلنت فى ابريل من العام الماضى طرح طراز اتيكا رسميًا، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV.
وتجدر الإشارة الى ان اتيكا مزودة بمحرك TSI- ACT ذات سعة 1.4 لتر، بقوة 150 حصان، بناقل حركة DSG اوتوماتيك سباعى السرعات.
ويستطيع محرك اتيكا التسارع من وضع السكون إلى 100 كم / ساعة فى غضون 8.6 ثانية، لتصل إلى أقصى سرعة لها والباغة 198 كم / ساعة.
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