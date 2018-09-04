وزيرة الهجرة تهنئ صلاح: مصدر فخر للمصريين

وزيرة الهجرة تهنئ محمد صلاح

المال - خاص:



هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اللاعب المصري محمد صلاح بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ترشحه، مع كريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي، ولوكا مودريتش لاعب المنتخب الكرواتي، لجائزة أفضل لاعب في العالم.



وقالت إن محمد صلاح خير ممثل للمصريين بالخارج ممن يعملون على رفع اسم هذا البلد عاليا، كما أنه مصدر فخر لكل مصري، فوصوله لهذه المكانة دليل على أن المصري قادر على فعل المعجزات ما إن توفرت له الإمكانيات، حتى أصبح صلاح نموذجا للكفاح والنجاح والمثابرة.