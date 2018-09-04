صور | البيئة تواجه مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ

المال - خاص:





قامت وزارة البيئة من خلال الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا وفي إطار مواجهة نوبات تلوث الهواء الناتجة عن الصناعات الصغرى بالاشتراك مع المجلس المحلى ومركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ وقسم شرطة البيئة والمسطحات بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من مكامير الفحم بقرية الفقهاء القلبية بمركز سيدى سالم.





أسفرت الحملة بالمرور على (12) مكمورة فحم بقرية الفقهاء القبلية بمركز سيدي سالم عن إطفاء (6) مكامير فحم طواعية من قبل الأهالي وتحرير محاضر مخالفة بيئية ل(6) مكامير.



