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اقتصاد وأسواق
صور | البيئة تواجه مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 03:51 ص
حملة تفتيشية على عدد من مكامير الفحم
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حملة تفتيشية على عدد من مكامير الفحم
المال - خاص:
قامت وزارة البيئة من خلال الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا وفي إطار مواجهة نوبات تلوث الهواء الناتجة عن الصناعات الصغرى بالاشتراك مع المجلس المحلى ومركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ وقسم شرطة البيئة والمسطحات بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من مكامير الفحم بقرية الفقهاء القلبية بمركز سيدى سالم.
أسفرت الحملة بالمرور على (12) مكمورة فحم بقرية الفقهاء القبلية بمركز سيدي سالم عن إطفاء (6) مكامير فحم طواعية من قبل الأهالي وتحرير محاضر مخالفة بيئية ل(6) مكامير.
وكان محافظ كفر الشيخ قد أصدر قرارا ينص علي حظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير ومصانع الطوب الطفلي الغير مطورة خلال موسم حصاد الأرز.
البيئة
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