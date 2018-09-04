الريف المصري تنشئ منطقتين خدميتين فى المغرة وغرب المنيا

- حنورة: إقامة فندق صغير أولى الخدمات المقرر طرحها على القطاع الخاص قريبًا





مدحت إسماعيل:





تعكف شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنمية واستصلاح مشروع الـ1.5 مليون فدان، علي تنفيذ منطقتين خدميتين للمشروع القومي الزراعي فى المغرة وغرب المنيا، بإجمالي تكلفة يصل إلى 80 مليون جنيه ومقرر الانتهاء منها خلال 5 شهور.





قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة إنه من المخطط أن تضم المنطقتان عددا من المحال التجارية الصغيرة، ووحدة صحية، ومدرسة، ومحطة تحلية مياه، فى كل منها، فضلا عن إنشاء عدد من الورش وأسواق التجزئة، ومقر لشركة الريف المصري، مع إتاحة أراضٍ للاستثمار إذا رغبت الشركات المتعاقدة أن تنشئ لها مقار أو معارض للمنتجات.





وأضاف لـ"المال" أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، طرح إقامة عدد من الخدمات علي شركات القطاع الخاص فى المنطقتين الخدميتين، ومنها إنشاء فندق صغير، ونحو 20 ورشة، موضحا أن "الريف المصري" تستهدف تحويل المشروع الزراعي إلي مجتمع عمراني متكامل، ويكون القطاع الخاص لاعبا رئيسيا فى الخدمات الاستثمارية.



