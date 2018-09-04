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استثمار
الريف المصري تنشئ منطقتين خدميتين فى المغرة وغرب المنيا
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 03:13 ص
عاطر حنورة
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عاطر حنورة
- حنورة: إقامة فندق صغير أولى الخدمات المقرر طرحها على القطاع الخاص قريبًا
مدحت إسماعيل:
تعكف شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنمية واستصلاح مشروع الـ1.5 مليون فدان، علي تنفيذ منطقتين خدميتين للمشروع القومي الزراعي فى المغرة وغرب المنيا، بإجمالي تكلفة يصل إلى 80 مليون جنيه ومقرر الانتهاء منها خلال 5 شهور.
قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة إنه من المخطط أن تضم المنطقتان عددا من المحال التجارية الصغيرة، ووحدة صحية، ومدرسة، ومحطة تحلية مياه، فى كل منها، فضلا عن إنشاء عدد من الورش وأسواق التجزئة، ومقر لشركة الريف المصري، مع إتاحة أراضٍ للاستثمار إذا رغبت الشركات المتعاقدة أن تنشئ لها مقار أو معارض للمنتجات.
وأضاف لـ"المال" أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، طرح إقامة عدد من الخدمات علي شركات القطاع الخاص فى المنطقتين الخدميتين، ومنها إنشاء فندق صغير، ونحو 20 ورشة، موضحا أن "الريف المصري" تستهدف تحويل المشروع الزراعي إلي مجتمع عمراني متكامل، ويكون القطاع الخاص لاعبا رئيسيا فى الخدمات الاستثمارية.
وطرحت "الريف المصري الجديد"، خلال الأيام الماضية 100 ألف فدان أمام المستثمرين بمختلف فئاتهم، بمنطقتي غرب غرب المنيا بعدد 274 قطعة، منها 121 بها آبار جوفية، و153 بدون، بأسعار 48 ألف جنيه للفدان فى الأولى، و39 ألفا للأراضي بدون آبار، وفي المغرة بعدد 119 قطعة، منها 59 بها آبار جوفية، و60 بدون، وتبدأ الأسعار من 20.900 ألف للفدان بالأراضي التي تحوى آبارًا، و19.200 ألف للأخرى.
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