البحيري: المصرية للاتصالات في الطريق لإطلاق خدمة تحويل الأموال

أحمد علي وسمية كمال:





قال المهندس أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة ، إن شركته تُخطط لإطلاق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول خلال الفترة المقبلة، في ظل توسعها بسوق المحمول عبر شبكة WE، موضحًا أن الدراسات والتجهيزات على وشك الانتهاء، دون أن يُحدد موعدا للتفعيل.





وأشار في تصريحات لـ "المال" إلى أن "المصرية للاتصالات" تعاقدت مع أحد البنوك المصرية الكبرى، رافضًا الكشف عن هويته، تمهيدًا لتفعيل خدمة تحويل الأموال.





ولفت إلى أن المصرية تخطط لتأسيس أكثر من 1000 محطة لأبراج المحمول قبل نهاية العام الحالى وهو معدل جيد يتاسب مع متطلبات السوق المصرية، مع استمرار العمل باتفاقية التجوال المحلى مع "اتصالات- مصر".





ويقصد بالتجوال المحلى قيام "المصرية للاتصالات" بشراء دقائق مكالمات صوتية ووحدات بيانات بالجملة من "اتصالات" وإعادة بيعها للعميل، لحين قيام الأولى ببناء محطات مستقلة بها تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G، وتبلغ مدة الاتفاقية 5 سنوات.



