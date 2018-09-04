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بنـــوك
بنك قناة السويس: ضخ 300 مليونا لتمويل الأفراد.. ومنتج إسلامي قريبا
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 02:32 ص
حسين الرفاعى
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بنك قناة السويس
محمد سالم وأحمد الدسوقى:
ضخ بنك قناة السويس 300 مليون جنيه قروضًا فى نشاط التجزئة المصرفية منذ البدء فى إتاحة هذه النوعية من التمويلات خلال الربع الأخير من العام الماضى، ويعتزم البنك إطلاق منتج إسلامي قريبا.
قال حسين الرفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك لـ"المال"، إنه تم تدشين إدارة متخصصة للتجزئة وتم استقطاب كوادر لها على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن مصرفه يستهدف 10% نموأ فى هذه المحفظة خلال اول عام لها.
وأكد في تصريحات خاصة لـ "المال" أنه يتيح خدمات التجزئة المصرفية لعملاء الشركات الكبرى التى يتعامل معها، وتركز الإدارة فى عملها على القروض الشخصية، ولم تقدم بعد التمويل العقارى أو قروض السيارات.
كما كشف عن التعاقد مع شركة فورى لحلول الدفع الإلكترونى، لتدشين محفظة الهاتف المحمول «E- Wallet» الذى توقع طرحها فى السوق قريباً، كما بدأ فى تفعيل خدمات «Pay roll» لرواتب موظفى الشركات، وعملاء التجزئة المصرفية أواخر العام الماضى.
وأشار رئيس البنك إلى أنه سيتم طرح منتج جديد إسلامى – لم يتم الاستقرار عليه بعد- قبل نهاية 2018.
فى سياق متصل، قال الرفاعى إن شهادة الحصاد التى تم طرحها فى أغسطس الماضى جمعت 2.1 مليار جنيه، فيما اجتذب منتج الوديعة مسبقة الدفع 400 مليون.
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