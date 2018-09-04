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رياضة
تركي آل الشيخ يقترح استخدام نظام فار فى التحكيم بالدوري
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 02:24 ص
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ
أحمد صبرى:
طالب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادي بيراميدز اتحاد الكرة بالاستعانة بنظام "فار" لتوفير العدالة التحكيمية بعد الاخطاء التى شهدتها المباريات الأخيرة بالدورى المصري مؤكدا أنه يؤيد النادى الاهلى فى تهديداته من الانسحاب بسبب التحكيم.
وقال فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن الأهلي هدد في بيانه بعدم استكمال المسابقة ما لم يتحمل اتحاد الكرة مسئولياته لتوفير العدالة التحكيمية .. وهدد باللجوء لحكام اجانب..وأنا اؤيده في ذلك لأن الأخطاء كانت فجة.
وأوضح أن بيراميدز عانى من أخطاء الحكام.. لماذا لا يستعين اتحاد الكرة فعلا بنظام ال VIR لتوفير العدالة التحكيمية في منافسة قوية وحتى نشعر بتوفر العدالة.
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