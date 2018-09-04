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ثقافة وفنون
صور| حفل أمنية حسن كامل العدد بالمسرح المكشوف
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 02:13 ص
حفل أمنية حسن بالمسرح المكشوف
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حفل أمنية حسن بالمسرح المكشوف
أحمد حمدي:
نجحت المطربة الشابة أمنية حسن فى جذب جمهور غفير فى حفلها بدار الأوبرا المصرية بالمسرح المكشوف، والذى امتلأ عن آخره ليصبح كامل العدد.
تألقت أمنية بمصاحبة فرقتها الموسيقية بمشاركة عازف الكمان الدكتور ياسرغنيم بتقديم باقة من أشهر اعمال عمالقة الطرب في مصر و الوطن العربي بالاضافة الي مجموعة من اغانيها الخاصة منها عشم ابليس ، عن تجربة ، غلبني ، مشاويري ، بتستناك و اهلي الذكريات، التي اعدتها تحية للنادي الأهلي .
جدير بالذكر أن المطربة أمنية حسن تخرجت في كلية الطب وتعمل طبيبة أمراض جلدية تعشق الغناء و التمثيل . حصلت علي العديد الجوائز منها جائزة افضل صوت علي مدار خمس سنوات متتالية في جامعة عين شمس قدمت الكثير من الحفلات الناجحة ونالت استحسان الجمهور و النقاد .
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