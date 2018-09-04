صور| حفل أمنية حسن كامل العدد بالمسرح المكشوف

تألقت أمنية بمصاحبة فرقتها الموسيقية بمشاركة عازف الكمان الدكتور ياسرغنيم بتقديم باقة من أشهر اعمال عمالقة الطرب في مصر و الوطن العربي بالاضافة الي مجموعة من اغانيها الخاصة منها عشم ابليس ، عن تجربة ، غلبني ، مشاويري ، بتستناك و اهلي الذكريات، التي اعدتها تحية للنادي الأهلي .