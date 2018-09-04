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اقتصاد وأسواق
التضامن تطالب الاستثمار القومي برفع عائد أموال المعاشات إلى 12 %
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 01:54 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
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وزارة التضامن الاجتماعي
مدحت اسماعيل:
طلبت وزارة التضامن مؤخرا من بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، رفع العائد علي مديونية تتراوح قيمتها بين 50 ـ 60 مليار جنيه لدي البنك من أموال المعاشات إلي 12% .
قالت وزيرة التضامن غادة والي لـ"المال"، إن البنك سبق وإن وافق علي رفع العائد لـ11%، وتقدمنا بطلب معروض حالياً علي مجلس ادارة البنك وهناك اجتماع لمجلس الادارة خلال الشهر الجاري للنظر فى الطلب برفع العائد لـ12%، مشيرة الي أن المديونية كانت تقدر بنحو 70 مليار جنيه، عبر أجراء فض تشابك مالي مع وزارة المالية.
ووفقا لموازنة عام 2015 ـ 2016، تبلغ جملة أصول هيئة التأمينات الاجتماعية بصندوقى "العاملين بالقطاع الحكومى"، و"العاملين بالقطاعين العام والخاص"، بوزارة التضامن الاجتماعى نحو 919.1 مليار جنيه، والصندوق الحكومى يستحوذ على 465.9 مليار جنيه من جمله الأصول، فيما بلغ نصيب صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص 453.2 مليار .
وتتوزع أصول صندوق تأمينات القطاع الحكومى، وفقاً لمنشور موازنة الهيئة، بواقع 310.7 مليار فى الاستثمارات المالية.
وتتوزع الاستثمارات المالية للصندوق، بمبلغ 174.7 مليار عبارة عن صكوك لدى وزارة المالية، مقابل عائد سنوى %8.9، إضافة إلى 32.2 مليار مديونية لصالح الصندوق لدى بنك الاستثمار القومى يحصِّل عليها %9 عائدا سنويا، فضلاً عن 18.8 مليار يستثمرها الصندوق فى أذون الخزانة العامة، و73.4 مليار فى السندات الحكومية، الى جانب 11.6 مليار جنيه فى الأوراق المالية، ووثاق صناديق الاستثمار.
ويمتلك الصندوق الحكومى ضمن جملة أصوله 18.1 مليار فى الودائع، إضافة الى 136.6 مليار جنيه مديونية على الغير لصالح الصندوق، ونحو 0.5 مليار أصولاً ثابتة.
فيما تتوزع جملة أصول صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص، والبالغة 453.2 مليار، بواقع 152.5 مليار فى الاستثمارات المالية، ونحو 293 ملياراً تتمثل فى مديونية وأرصدة مدينة بها وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، إضافة إلى منشآت القطاع الخاص والعام.
كما يتوزع باقى أصول الصندوق، بواقع 6.537 مليار عبارة عن نقدية موجودة للصندوق فى البنوك، إلى جانب 763.9 مليون جنيه تمثل أصولا ثابتة، و11 ألف جنيه صنفته الموازنة بمخزون لدى الصندوق.
وزارة التضامن الاجتماعي
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