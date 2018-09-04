مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون يكرم طارق عبد العزيز

مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون

أحمد حمدي:



أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنان " طارق عبد العزيز " افضل ممثل دور ثاني عن دوره بــ مسلسل " رحيم " ضمن تكريمات المهرجان في دورته السادسة



و ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان والتي تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من الفنان عزت ابو عوف الرئيس الشرفي للمهرجان والمخرج أشرف فايق رئيس لجنة التحكيم وكلا من السينارست عاطف بشاي، و الإعلامي إمام عمر والإعلامي سمير فقيه، مدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى ومريم فتحي الحصرى ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصرى.



يذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم وحش الشاشة فريد شوقي، و يقام المهرجان يوم 30من شهر سبتمبر الجاري بقاعة سيد درويش.