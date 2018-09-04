EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون يكرم طارق عبد العزيز
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 01:46 ص
مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تكريم ياسر جلال في مهرجان همسة الدولي للأداب والفنون
"إيجى ديزاينر" تسوق مهرجان "همسة" للأدب والفنون
مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون
أحمد حمدي:
أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنان " طارق عبد العزيز " افضل ممثل دور ثاني عن دوره بــ مسلسل " رحيم " ضمن تكريمات المهرجان في دورته السادسة
و ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان والتي تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من الفنان عزت ابو عوف الرئيس الشرفي للمهرجان والمخرج أشرف فايق رئيس لجنة التحكيم وكلا من السينارست عاطف بشاي، و الإعلامي إمام عمر والإعلامي سمير فقيه، مدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى ومريم فتحي الحصرى ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصرى.
يذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم وحش الشاشة فريد شوقي، و يقام المهرجان يوم 30من شهر سبتمبر الجاري بقاعة سيد درويش.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا