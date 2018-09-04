ترامب: مئات الآلاف من السوريين قد يقتلون إذا هاجم الأسد إدلب

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السورى بشار الاسد من مهاجمة محافظة ادلب آخر معقل للمعارضة المسلحة​ مشيرا إلى أن الهجوم سيؤدى الى مقتل مئات الآلاف.

وقال ترامب فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر : يجب على الرئيس السورى بشار الاسد أن لايهاجم ادلب ، الروس والايرانيون سيرتكلون خطأ إنسانيا كبيرا بمشاركتهم فى المأساة الإنسانية المحتملة ، مئات الآلاف من الناس قد يقتلون لاتسمحوا بحدوث هذا .