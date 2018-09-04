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ترامب: مئات الآلاف من السوريين قد يقتلون إذا هاجم الأسد إدلب
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 01:21 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد صبرى:
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السورى بشار الاسد من مهاجمة محافظة ادلب آخر معقل للمعارضة المسلحة مشيرا إلى أن الهجوم سيؤدى الى مقتل مئات الآلاف.
وقال ترامب فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر : يجب على الرئيس السورى بشار الاسد أن لايهاجم ادلب ، الروس والايرانيون سيرتكلون خطأ إنسانيا كبيرا بمشاركتهم فى المأساة الإنسانية المحتملة ، مئات الآلاف من الناس قد يقتلون لاتسمحوا بحدوث هذا .
دونالد ترامب
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