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بنـــوك
البنك الأهلى يقتحم الفروع الرقمية عبر 10 وحدات
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 01:04 ص
البنك الأهلى المصرى
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البنك الأهلى المصرى
- أبو الفتوح: إطلاق المرحلة الثانية من "الإنترنت البنكى" أكتوبر المقبل
محمد سالم وسيد بدر:
يسعى البنك الأهلى المصرى لاقتحام نشاط البنوك الرقمية، عبر تدشين 10 فروع كمرحلة أولية خلال العام المالى الحالى، ترتكز بشكل أساسى على الأدوات التكنولوجية الحديثة فى مجال التواصل مع العملاء وتقديم الخدمات المصرفية المختلفة.
قال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، إن خطة تدشين الفروع الرقمية تأتى فى إطار إستراتيجية طموحٍ للغاية، تستهدف الوصول بقروض التجزئة المصرفية إلى حدود 100 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2020، وتحقيق الرقم نفسه لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز انتشار البنك الحكومى فى الفترة المقبلة، والعمل على تيسير وصول الخدمات المالية المختلفة لقاعدة العملاء.
وأضاف أن الفروع الرقمية ستضم موظفا أو اثنين على أقصى تقدير لتقديم الإرشادات والتوعية للعملاء، مشيرا إلى أن البنك بصدد طلب ترخيص تدشينها من "المركزى" خلال فترة قريبة.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد قال فى مؤتمر "سيملس" مطلع فبراير الماضى، إن مصرفه يدرس إنشاء بنك رقمي في مصر لمواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية.
وكشف نائب رئيس البنك الأهلى عن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من تطوير الإنترنت البنكي خلال أكتوبر المقبل، بما يسمح بربط الشهادات وإصدار الشيكات والعديد من المميزات الأخرى، كما يتم العمل على زيادة عدد العملاء المباشرين وغير المباشرين من خلال التعاقد مع الجامعات لنشر الكروت المدفوعة مقدمًا وميكنة التعاملات، وتم ربط 20 جامعة بنجاح.
وأشار أبو الفتوح الى أن خطة تعزيز الانتشار الجغرافى تتضمن تدشين ما يقرب من 40 فرعا فى العام المالى الحالى و50 فى السنة المقبلة، لافتا إلى أن العدد الحالى يبلغ 446 فرعا.
البنك الأهلى
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