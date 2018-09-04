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اتصالات وتكنولوجيا
المصرية للاتصالات: التخلص من أصول غير مستغلة أفضل من بيع حصتنا في فودافون
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 12:57 ص
المصرية للاتصالات we
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أحمد على وسمية كمال:
بدأت الشركة المصرية للاتصالات فى إعداد دراسة داخلية لحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لها بهدف بيعها أو استثمارها بالشكل المثلى مما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها ويرفع حجم إيراداتها المستقبلية.
وقال المهندس أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن المصرية للاتصالات "المصرية للاتصالات" تمتلك أصولًا غير مستغلة كثيرة من بينها قطع أراضٍ، مشيرًا إلى أن الشركة تُخطط لاستغلال حصيلة بيع تلك الأصول في تمويل توسعاتها الاستثمارية بالمجالات المختلفة.
وأوضح البحيرى فى تصريحات لـ"المال" أن الكثير يطالبون الشركة ببيع حصتها في "فودافون مصر"، متسائلًا: "أليس من الأفضل للشركة بيع أصول غير مستغلة والاحتفاظ بتلك الحصة التي تدر إيرادات جيدة؟!".
المصرية للاتصالات
الشركة المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
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