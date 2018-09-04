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اقتصاد وأسواق
صور| ضبط 40 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 12:50 ص
ضبط 40 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية
أخر الأخبار
ضبط 40 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية
الصاوي أحمد:
أكد د حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بوزارة الزراعة أن مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية إدارة التفتيش على اللحوم بالتعاون مع مباحث التموين بالمنوفية تمكنت من ضبط 40 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي بمصنع مصنعات لحوم بالمنطقة الصناعية بالسادات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المخالفين.
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