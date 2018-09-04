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رياضة
ميدو: أزمة جديدة ستنفجر بسبب حقوق رعاية المنتخبات
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 12:34 ص
أحمد حسام ميدو
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أحمد حسام ميدو
أحمد صبري:
قال أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي إن هناك أزمة كبيرة ستنفجر فى الأيام القادمة فى عدة منتخبات حول العالم بسبب حقوق الرعاية مشيرا إلى أن ذلك بسبب عدم وجود قوانين واضحة حول الرعاية .
وأضاف ميدو فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر : لاعبي الدانمارك يهددون بعدم المشاركة مع المنتخب بسبب حقوق الرعاية!! المباريات القادمة قد تلغى أو قد يتم اشراك لاعبين من الدرجه الثانية والثالثة مع المنتخب ومع مدرب مختلف!!هذه الأزمة حدثت مع منتخب السيدات من شهر وانتهت بالانسحاب من المباريات!! مشوار الدانمارك في التصفيات في خطر!.
وأوضح أن الغريب ان قوانين الفيفا غير واضحه فيما يخص حقوق الرعاية على مستوى المنتخبات وهل من حق اللاعبين ان يكون لهم طلبات مادية مقابل استغلال صورهم مع رعاة المنتخب!! أزمه كبيرة ستنفجر خلال الأيام القليلة القادمة في عدة منتخبات حول العالم.
ميدو
أحمد حسام (ميدو)
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