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نقل وملاحة
وزير الطيران المدنى بمطار سوهاج: حريصون على تأمين الركاب
الإثنين 03 سبتمبر 2018 10:55 م
الفريق يونس المصرى
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الفريق يونس المصرى
دعاء محمود
في إطار جولاته الميدانية لمطارات الوجه القبلي قام الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، بزيارة تفقدية لمطار سوهاج الدولي عقب زيارة مطار أسيوط، أمس؛ للوقوف على أعمال التطوير داخل المطار ومراجعة ماتم تنفيذه من تكليفات وجه بها سيادته خلال زيارته لمطار سوهاج الشهر الماضي.
رافق وزير الطيران، خلال الزيارة، الطيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار طارق فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وكان فى استقبالهم الملاح حسين سالم مدير مطار سوهاج الدولي.
بدأت الزيارة بالاستماع إلى ما تم تنفيذه وفقًا لخطة التطوير التى وجه بها سيادته خلال الزيارة السابقة ، وتفقّد سيادته إنشاء أماكن مخصصة لمستقبلى الركاب وتزويدها بشاشات تليفزيونية ووسائل تهوية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى مراجعة كل خطط التأمين المتبعة وخطط الإطفاء وإنشاء أبراج أمنية متقاربة على جميع أسوار المطار، واهتم سيادته بضرورة تجميل الموقع العام للمطار والاهتمام بالمسطحات الخضراء، كما تابع الوزير الآليات التى تم اتخاذها لتنميط قاعات الانتظار وصالات السفر والوصول، والتى تم مناقشتها سابقًا لتطبيقها في جميع المطارات المصرية، إضافة إلى توحيد ألوان الطلاء بجميع منشآت للمطار حتى تكون بالشكل الحضاري والجمالي اللائق والمناسب من أجل الحفاظ على المظهر العام للمطار.
وخلال الزيارة تابع سيادته انتظام سير العمل داخل مبنى الركاب وصالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات وبرج المراقبة الجوية، وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات العاملة من أجل الوصول لأعلى معدلات السلامة الجوية وتقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية، والعمل على رفع الكفاءة التشغيلية لمطار سوهاج الذى يعد من المطارات الحيوية بمصر والذي يخدم مخططات الدولة لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي.
وفور عودة الفريق يونس المصرى إلى مطار القاهرة، قام بتفقّد مبنى الركاب رقم (2) لمتابعة تجهيز صالة استضافة مستقبلي الركاب وذويهم، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وأكد وزير الطيران حرص الوزارة على توفير كل سبل الراحة والرفاهية والتأمين للسادة الركاب ومستقبليهم.
وزارة الطيران المدني
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