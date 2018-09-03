محافظ مطروح يجري بلاغ حريق للوقوف على الأداء

عادل الغرابلى

معتز محمود



أجرى اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، تجربة حية بغرفة عمليات المحافظة، لإبلاغ الحماية المدنية عن وقوع حريق للوقوف على آلية العمل بها، ومستوى الأداء، حيث تأكد المحافظ من سرعة استجابة الحماية المدنية، وسرعة التعامل مع البلاغ، ونجاحها فى رصد أى حدث طارئ فى كل القطاعات.



وشدد على أهمية ضمان الاتصال الفعال بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية، والمصالح الحكومية، وغرفة مديرية أمن مطروح؛ لسرعة التجاوب مع أي مشكلات أو شكاوى فى كل القطاعات مع ضرورة وجود كافة المعلومات التى تسهل عمل الغرفة.



وقام المحافظ بالمرور على كافة إدارات الديوان العام ومقر فرع جامعة الإسكندرية بمطروح لمتابعة سير العمل، ومدى القيام بتقديم الخدمات للمواطنين، كما وجة بضرورة رفع كفاءة بعض المكاتب بالمحافظة مع تنظيم العمل وحفظ البيانات بطريقة سليمة.



ووجه بضروة العمل الجماعى بالتعاون بين كل الجهات المختصة بما يحقق مطالب المواطنين، وتحقيق التنمية الحقيقة على أرض المحافظة.