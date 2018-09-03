رئيس شركة المقاولون العرب يتابع تشطيبات منتجع الجلالة

قام المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، اليوم الإثنين، بتفقد أعمال التشطيبات بمشروع منتجع الجلالة السياحي؛ للوقوف على حجم الإنجاز وذلك بحضور المهندسين إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عباس عضو مجلس الإدارة، ومفيدة علام استشاري طرق الشركة والمشرف على قطاع المعامل وسيد شندي رئيس قطاع القاهرة الكبرى.





وأوضح شندي أن المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويضم فندق خمس نجوم، ويتكون من دور أرضى وبدروم و4 أدوار متكررة، ويضم 266 غرفة و24 جناحا فندقيا، و4 مطاعم وقاعة متعددة الأغراض، وحمام سباحة، ونافورة راقصة، وأماكن انتظار تسع 400 سيارة، كما يشمل المشروع تنفيذ 26 فيلا، و120 شاليه، وإنشاء عدد 2 حمام سباحة للكبار والأطفال، ومبنى للخدمات يتكون من بدروم وأرضى وأول.

رافق رئيس مجلس الإدارة خلال الزيارة المهندسين محمود الشرنوبي رئيس قطاع المشروعات الكهروميكانيكية ومحمد لاشين مدير فرع مدينة نصر، وسلام رشاد مدير إدارة المشروعات الكهروميكانيكية للمبانى العامة والمرافق، ومحمد يوسف المشرف على الأعمال الكهربائية، ومحمد خضر شاكر مدير إدارة الأعمال الكهربائية، وحسام فؤاد منسق عام المشروع، وناجي عطية نائب مدير فرع مدينة نصر، وأحمد شوقي مدير مشروع الشاليهات، وعبدالفتاح سلام مدير مشروع الفندق.