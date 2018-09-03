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سيـــاســة
برلماني: هيكلة قطاع المحليات تسهم فى بناء الإنسان
الإثنين 03 سبتمبر 2018 10:08 م
سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى
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سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى
ياسمين فواز
قال النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب دائرة زفتى بمحافظة الغربية، إن التغييرات التى حدثت فى المحليات بالتزامن مع حركة المحافظين، ستكون البداية لطفرة حقيقية فى التعامل مع قطاع المحليات الذى يعد أحد أهم القطاعات التى تلعب دورًا كبيرًا فى مواجهة الفساد، حيث إنها كانت الباب الأكبر لقضايا الفساد بمصر.
وأضاف الجوهري، في بيان له، أن الرئيس السيسى جعل العنوان الرئيسى لفترته الرئاسية الثانية بناء الإنسان المصرى وإعادة هيكلة قطاع المحليات، أهم المحاور التى تسهم فى تحقيق سياسة السيسى تجاه بناء الإنسان وتجاه تحقيق احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن المحليات تتعلق بكل التفاصيل التى تحسّن مستوى معيشة المواطنين، بداية من الرقابة على الأسعار والمواصلات العامة والخدمات الحيوية المهمة، وانتهاءً بخلق وعي سياسي لدى المواطنين.
وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أن وجود قاعدة قوية بالمحليات يعني مواجهة الفساد فى جميع القطاعات ويعنى الرقابة على الأسعار والتموين، والبناء والاستثمار، وغيرها من القطاعات ، لأن المحليات والأحياء هى البوابة الأساسية لإصلاح أو فساد العديد من المشروعات.
ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنقية والتنقيح لقطاع المحليات، وهو ما بدا واضحًا فى جميع القضايا التى تم كشفها فى الأشهر القليلة الماضية والتى أعقبها هذه الحركة الضخمة فى التغييرات، لافتًا إلى أن وجود قيادات شبابية بحركة المحليات ومن نواب المحافظين الجدد يعني أن هناك توجهًا واضحًا بضخّ دماء جديدة قادرة على إعادة البناء والهيكلة.
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