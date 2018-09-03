المصريين الأحرار يطرح على محافظ الإسكندرية حلولا للمشكلات

المصريين الأحرار بالاسكندرية

سلوى عثمان



قام وفد من حزب "المصريين الأحرار" بالإسكندرية بقيادة النائب طارق السيد أمين المحافظة بزيارة ديوان عام المحافظة لتقديم التهاني إلى الدكتور عبدالعزيز قنصوة المحافظ الجديد بتوالي مهام المنصب الجديد، ومناقشة أبرز مشاكل المحافظة طرح مقترحات وحلول لها.



وضم وفد الحزب إلى جانب أمين الإسكندرية، كلا من: "المهندس مايكل نبيل أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، ومنى كيرلس الأمين المساعد، وسلوى عبدالقادر أمينة المرأة للحزب بالمحافظة، وخالد العزومي مسئول قطاع الحزب بغرب الإسكندرية، والسيد رفعت أمين محليات الحزب بدائرة باب شرق".



وقدم النائب طارق السيد أمين حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية التهنئة للمحافظ الجديد وثقة القيادة السياسية فيه لخدمة المحافظة والمواطن السكندري، وناقش الاجتماع أربعة محاور رئيسية لإيجاد حلول لها، وهما الصحة والتعليم والمرور والقمامة؛ مشيرا إلى أن المحافظ وبدوره رحب بالتعاون مع المجتمع المدنى لتحقيق المنشود فى الملفات واجتياز الإشكاليات.



وقال النائب طارق السيد، أمين المصريين الأحرار بالإسكندرية، إن الاجتماع ناقش أولويات الملفات لدى المحافظ، والتى يولي اهتمامًا خاص بها ومنها تطوير قطار أبوقير والترام، وإنشاء مشروع محور المحمودية بتكلفة 5 مليارات جنيه لتوسيع شبكة الطرق بالمحافظة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من المشروع قبل منتصف العام المقبل.



وأضاف "السيد"، أن المشروعات والملفات الخاصة بالمواطن السكندري ستدخل حيز التنفيذ والتفعيل بالتعاون وتضافر الجهود بين الجهاز التنفيذى والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى وهو ما آيده محافظ الإسكندرية.



واستطرد:" أن المحافظ يستهدف إنجاز اكبر عدد ممكن من المشروعات والخدمات التي يستشعرها المواطن بصورة ملموسة قبل تركه مهام المنصب وعودته للتدريس الجامعي لإيمانه بانه فى مهمة وطنية وبعدها يعود لعمله الطبيعي ونجاح المهمة يأتى بالتعاون المشترك".



من جانبه، قال المهندس مايكل نبيل، أمين تنظيم المصريين الأحرار بالإسكندرية، إن المحافظ طرح فكرة جديدة باستحداث وجود لمجالس أمناء فى الوحدات الصحة والمدارس الحكومية للإسهام فى الرقابة والمعاونة فى إصلاح الأمور وتطوير الخدمات والفكرة قيد الدراسة والبلورة.



وأضاف أمين تنظيم المصريين الأحرار، أن وفد الحزب تحدث حول مشاكل الشهر العقاري والتكدس فى المؤسسات الخدمية للمواطن وطرح مقترح بأن يكون هناك شراكة وتعاون بين القطاع الخاص والحكومى لتوفير أماكن لتيسير إنجاز الخدمات للمواطنين وتخفيف المعاناة عنهم.



وأبدى تطلع الحزب بأن تكون محافظة الإسكندرية صاحبة السبق فى تفعيل الشراكة المجتمعيه بين القطاعين الخاص الحكومى لتنفيذ الأمر وإعداد ملف بها يقدم لرئاسة الجمهورية والوزراء بفكرة الحل للتعميم.



وتابع: "أن اللقاء مثمر للغاية وسط ترحيب المحافظ بالتعاون المشرك للوصول لحلول تخدم المواطنين، وسعادتي لوجود محافظ ابن للإسكندرية يدرك همومها ويعرف المشاكل كالطبيب المتخصص يجيد اختيار علاج للأمراض".