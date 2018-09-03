الري: الوزارة خصصت 1.6 مليار لحماية وبناء سدود ومخرات السيول

وزارة الموارد المائية والري

أحمد صبرى



قال يسرى خفاجى، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة خصصت من ميزانية العام الحالى 1.6 مليار لحماية وبناء سدود ومخرات مياه سيول بسيناء، منها نصف مليار جنيه لتطهير المخرات والبحيرات.



وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن، أن تلك السدود أوقفت السيول التى غمرت سانت كاترين، وخزنت كميات كبيرة من المياه العذبة، مشيرا إلى أن هناك ١٩٠ بحيرة تم إنشاؤها لاستقبال تلك المياه.