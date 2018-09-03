أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الري: الوزارة خصصت 1.6 مليار لحماية وبناء سدود ومخرات السيول

وزارة الموارد المائية والري
وزارة الموارد المائية والري
أخبار متعلقة
small-img
محافظ البحر الأحمر يتفقد سدود الإعاقة ومخرات السيول بوديان سفاجا
small-img
"ري أسيوط" : 32 مليون جنيه لصيانة الترع ومخرات السيول بالمحافظة
small-img
تخصيص 50 مليون جنيه لترميم مخرات السيول بطابا
وزارة الموارد المائية والري

أحمد صبرى

قال يسرى خفاجى، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة خصصت من ميزانية العام الحالى 1.6 مليار لحماية وبناء سدود ومخرات مياه سيول بسيناء، منها نصف مليار جنيه لتطهير المخرات والبحيرات.

وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن، أن تلك السدود أوقفت السيول التى غمرت سانت كاترين، وخزنت كميات كبيرة من المياه العذبة، مشيرا إلى أن هناك ١٩٠ بحيرة تم إنشاؤها لاستقبال تلك المياه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا