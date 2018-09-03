حسم أزمة مياه الشرب في الجيزة الصيف المقبل بإضافة 500 ألف متر

محطة المياه

بدور إبراهيم



كشف المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة حاليا ستمدها يوميا بحوالى 500 ألف متر مكعب من المياه النقية، مشيرًا إلى أن إجمالى حصة المحافظة من المياه يوميا 2.6 مليون متر مكعب.



وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ 8 مشروعات لمياه الشرب بالمحافظة بتكلفة حوالى 2 مليار جنيه، منها محطة مياه جزيرة الذهب، والتى سيسهم تشغيلها مباشرة فى حل مشكلات الانقطاعات المتكررة فى عدة مناطق منها فيصل والهرم، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعات المحطة فى ديسمبر المقبل وطاقتها 80 ألف متر مكعب يوميا، فيما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية فى أبريل 2019 بطاقة إنتاجية 80 ألف متر.



وأضاف أنه جارٍ الانتهاء أيضا من تنفيذ المرحلة الثانية من محطة أوسيم فى 30 أبريل 2019 بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميا، كما يتم تنفيذ طلمبات لمحطة مياه إمبابة والانتهاء منها فى أكتوبر المقبل، وتوفر المحطة 40 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، فضلا عن مشروعات أخرى منها توسعات محطة مياه أطفيح بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة مياه منشأة القناطر بطاقة 40/80 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة إمبابة بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميا، وقرية المنصورية بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميا.



وشدد على أن 30 مايو المقبل سيشهد حل جميع مشكلات مياه الشرب بالمدينة والتى نتجت عن تنفيذ أشغال العديد من المبانى والتوسعات العشوائية، وكذلك عدد من السلوكيات الخاطئة فى استغلال المياه من المواطنين.



ولفت إلى أن الصيف المقبل لن يشهد أي انقطاعات متكررة.



وأوضح أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تقوم بجهود كبرى لمحاربة الوصلات الخلسة وتركيب عدادات للوحدات السكنية، ولن يتم توصيل مياه أو تمتع أى وحدة بالخدمات دون عداد.