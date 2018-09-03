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نقل وملاحة
حماية المنافسة : لن نسمح باندماج أوبر وكريم
الإثنين 03 سبتمبر 2018 09:35 م
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
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حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
أحمد صبرى
قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنهم لن يسمحوا بأي اندماج أو استحواذ بين شركتي أوبر وكريم للنقل، مؤكدًا أن ذلك سيؤدى إلى زيادة الأسعار على المواطنين، ومن ثم احتكار شركة واحدة السوق، مثلما حدث فى سنغافورة بين تلك الشركتين وأدّى لرفع الأسعار.
وأكد، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "رأي عام" على قناة تن، أن الجهاز تَواصل مع الشركتين ونفى الاندماج، لكنه لم ينفِ حدوث مفاوضات، مشيرًا إلى أن هدف الشركتين تجنب حدة المنافسة بينهما والتى من شأنها العمل على توازن الأسعار.
أوبر
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