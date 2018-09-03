حماية المنافسة : لن نسمح باندماج أوبر وكريم

أحمد صبرى

قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنهم لن يسمحوا بأي اندماج أو استحواذ بين شركتي أوبر وكريم للنقل، مؤكدًا أن ذلك سيؤدى إلى زيادة الأسعار على المواطنين، ومن ثم احتكار شركة واحدة السوق، مثلما حدث فى سنغافورة بين تلك الشركتين وأدّى لرفع الأسعار.

وأكد، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "رأي عام" على قناة تن، أن الجهاز تَواصل مع الشركتين ونفى الاندماج، لكنه لم ينفِ حدوث مفاوضات، مشيرًا إلى أن هدف الشركتين تجنب حدة المنافسة بينهما والتى من شأنها العمل على توازن الأسعار.