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استثمار
هيئة الاستثمار تعلن عن إجراءات جديدة لرجال الأعمال
الإثنين 03 سبتمبر 2018 09:11 م
محسن عادل
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محسن عادل
أحمد عاشور
أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منذ قليل قرارين بتولي رؤساء المناطق الحرة العامة والمناطق الاستثمارية أو من ينوب عنهم وكذلك رؤساء مراكز خدمات المستثمرين أو من ينوب عنهم عقد لقاءات دورية نصف شهرية مع المستثمرين.
ويهدف اللقاء لإطلاع المستثمرين على آخر المستجدات التي طرأت على بيئة الأعمال بالهيئة، والوقوف على كل المشكلات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول فورية، ووضع المقترحات اللازمة للحل، ورفعها إلى السلطات الأعلى إذا لزم الأمر.
ونص القرار الأول على عرض ما تسفر عنه الاجتماعات مع مستثمرين المناطق الحرة والاستثمارية على رئيس قطاع المناطق الحرة والاستثمارية، بينما نص القرار الثاني على عرض نتائج اجتماعات مع جمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف والمستثمرين والصناعات على رئيس قطاع خدمات المستثمرين.
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